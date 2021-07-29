نابل: تسجيل 14 وفاة مبلّغ عنها خلال اليومين الاخيرين و328 إصابة جديدة

كشفت الادارة الجهوية للصحة بنابل، اليوم الخميس، في تقريرها اليومي حول متابعة الوضع الوبائي في علاقة بجائحة “كوفيد 19″، أن عدد الوفيات شهد زيادة بـ14 وفاة جديدة مبلّغ عنها موزّعة إلى 6 وفيات جدّت يوم 29 جويلية، و4 وفيات بتاريخ 28 جويلية، و4 وفيات ليوم 27 جويلية، وأبلغ عنها، اليوم الخميس، ليرتفع بذلك اجمالي الوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة الى 1178 وفاة.

وسجلت ولاية نابل، وفق ذات التقرير، 328 حالة ايجابية جديدة من بين 1568 تحليلا اجري بتاريخ 28 جويلية بالمخابر العمومية والمخابر والعيادات الطبية والصيدليات الخاصة، اي بنسبة ايجابية بلغت 21 بالمائة، ليرتفع بذلك عدد الاصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة الى 43 ألفا و630 اصابة.

وتراجع عدد الحالات النشيطة الى 4626 حالة بعد تعافي 256 شخصا خلال الـ24 ساعة الاخيرة، فيما وتطور عدد الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى منذ بداية الجائحة الى 37829 حالة.

وأوضحت الادارة الجهوية للصحة بنابل، في تقريرها، ان عدد المقيمين بالمستشفيات العمومية والخاصة يبلغ حاليا 219 حالة، مبرزة بخصوص استغلال اسرة الاوكسيجين والانعاش ان نسبة استغلال اسرة الاوكسيجين في القطاع العام تقدر بـ 102 بالمائة في حين قدرت نسبة استغلال اسرة الانعاش بـ100 بالمائة، وبلغت نسبة الاستغلال في القطاع الخاص 115 بالمائة بالنسبة لاسرة الاوكسيجين و87 بالمائة بالنسبة لاسرة الانعاش.