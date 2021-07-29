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وصول كميات من اللقاحات و مستلزمات طبية الى تونس

2021/07/29 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أعلنت رئاسة الجمهورية، مساء اليوم الخميس، أن طائرة عسكرية تونسية محمّلة بكميات من اللقاحات ضد فيروس كورونا ومكثفات أوكسيجين ومستلزمات طبية متنوّعة ممنوحة من كلّ من النمسا ومالطا ولوكسمبورغ، فضلا عن آلات تنفس ومعدّات أخرى متأتية من مساهمة عدد من أفراد الجالية التونسية المقيمة بفرنسا، حلت مساء اليوم بمطار تونس قرطاج الدولي.
وفي بلاغ إعلامي في الغرض، توجهت رئاسة الجمهورية بجزيل الشكر لهذه الدول الصديقة التي بادرت بالمساهمة في المدّ التضامني النبيل مع تونس في مواجهة جائحة كوفيد 19، تجسيدا للعلاقات المتينة التي تجمعها بتونس، كما أثنت الرئاسة على الحس الوطني العالي للجالية التونسية بالخارج وعلى دورها الهام في معاضدة الجهد الوطني في هذا الظرف الصحي الصعب.

وتم تسلم هذه الشحنة بحضور المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي، والمدير العام للصيدلية المركزية التونسية، وسفير مالطا بتونس، والقائمة بأعمال سفارة النمسا بتونس.

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