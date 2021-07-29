توننداكس ينهي معاملات الخميس على ارتفاع ب 24ر0 بالمائة

انهي مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس” معاملات الخميس ، على ارتفاع بنسبة 24ر0 بالمائة، مدركا النقطة 76ر7285، وسط تداول هزيل ناهز 2 مليون دينار، وفق التحليل اليومي للوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وكان سهم تأمينات مغاربية الأكثر تداولا خلال الحصة بنسبة 8ر4 بالمائة وسعر 950ر64 دينار، وسط حجم تداول ناهز 100 ألف دينار.

وحصد سهم اسمنت قرطاج أرباحا خلال الحصة بقيمة 392 ألف دينار، ليقفل على ارتفاع بنسبة 4ر4 بالمائة وسعر 650ر1 دينار.

فيما تراجع سهم شركة النقل بنسبة 3ر4 بالمائة وسعر 100ر11 دينار، مراكما أرباحا بقيمة 49 ألف دينار، تبعه سهم “نيوبادي لاين” الذي تقهقر بنسبة 8ر0 بالمائة وسعر 750ر4 دينار، وسط حجم تداول ضعيف بقيمة 2 مليون دينار.

وتصدر سهم بنك تونس العربي الدولي قائمة الارتفاعات محققا ارتفاعا بنسبة 2ر0+ بالمائة وسعر 500ر62 دينار، وليحصد السهم أرباحا بقيمة 9ر0 بالمائة، أي بنسبة 44 بالمائة من معاملات الحصة.