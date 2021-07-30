حسناء بن سليمان ترد على اتهامات هيئة الدفاع عن الشهدين..

قالت اليوم الجمعة 30 جويلية 2021 وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان المقالة إن الاتهامات يوجهها القضاء وليس الأشخاص وذلك في ردها على تصريحات هئية الدفاع عن الشهدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي .

وتعقيبا على اتهامها بالتستر على مجرمين وتعطيل الشكيات من طرف هئية الدفاع، قالت بن سليمان في تصريح لشمس اف ام كيف يمكن التستر على جريمة وهي محل أنظار القضاء .

وكانت إيمان قزارة عضو هيئة الدفاع في قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي قد أعلنت في غضون هذا الأسبوع عن تقديم شكاية جزائية ضد وزيرة العدل المقالة حسناء بن سليمان منذ 22 جويلية الجاري على خلفية “تسترها على المجرمين” وفق تعبيرها وعلى الأعمال التي قامت بها لتعطيل الملحقات وجميع شكايات هيئة الدفاع.

واتهمت قزازة وزيرة العدل التي اقالها رئيس الجمهورية أول امس الاثنين ب”حماية المنظومة الإخوانية المتنفذة داخل الأجهزة القضائية” بحسب تعبيرها.