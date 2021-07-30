زيت الزيتون التونسي المعلب يحصد 6 ميداليات ذهبية و 3 فضيات خلال مسابقة دبي لزيت الزيتون

حصد زيت الزيتون التونسي المعلب ، 9 ميداليات خلال مسابقة دبي لزيت الزيتون، من بينها 6 ميداليات ذهبية وفق بيانات نشرها ، الجمعة ، المركز الفني للتعبئة والتغليف.

وحصلت تونس الى جانب الميداليات الذهيبة على 3 ميداليات فضية علما وان المسابقة ، التي جرت من 22 الى 25 جوان 2021 ، سجلت مشاركة أكثر 400 علامة تجارية من 23 دولة.

وتجري مسابقة دبي لزيت الزيتون مرتين سنويا ، اذ تقام الاولى للحصاد المبكر لزيوت الزيتون خلال شهر فيفري والثانية خلال شهر جوان وتخصص لجميع زيوت الزيتون البكر الممتازة.

وتكتسى المسابقة بعدا تسويقيا، وقد شارك الى جانب تونس والدول المغاربية والاوروبية ، ممثلون عن عدة دول من بينها البرازيل وجنوب إفريقيا والمملكة العربية السعودية.

وصدرت تونس ، الى موفي افريل 2021، زهاء 5ر11 الف طن من زيت الزيتون المعلب مقابل زهاء 5ر97 الف ألف طن زيت على شكل سائب وفق تصريح ادلي به لـ ـوات – المدير التجاري للديوان الوطني للزيت معز بن عمر .

وشهدت صادرات زيت الزيتون، وفق نفس المسؤول، نسقا مرتفعا على امتداد الخمس سنوات الأخيرة بتسجيل ارتفاع بنسبة 34 بالمائة على مستوى الكمية وحققت عائدات في حدود 130 مليون دينار.