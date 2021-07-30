توزر: تسجيل 141 إصابة بفيروس “كورونا” واستقرار الوضع الوبائي في معتمدية حزوة

أحصت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بتوزر 141 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد بعد تلقيها نتائج 469 تحليلا بين مخبري وسريع، وذلك بنسبة إيجابية قدرت ب30 بالمائة، وتوزعت الإصابات الى 93 اصابة بمعتمدية توزر و24 اصابة بنفطة و16 اصابة بدقاش و8 اصابات في تمغزة.

وبحسب ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بتوزر نبيه ثابت (وات) فان الحالة الوبائية في الجهة “تسجل استقرارا” في عدد الحالات الإيجابية والنسب الإيجابية المقدرة بحوالي 30 بالمائة، واشار الى ان 90 بالمائة من المصابين لا يحملون أعراض الفيروس، إضافة الى عدم تسجيل حالات إيواء مرتفعة في قسم الإنعاش الطبي.

وأضاف أن الحالة الوبائية في معتمدية حزوة تعتبر “مستقرة” بعد ان كانت أول معتمدية تسجل ارتفاعا في الحالات الإيجابية بداية هذا الشهر حيث لم تسجل إصابات جديدة منذ عدة أيام.