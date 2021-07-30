سوسة: تسجيل 6 وفيات و214 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال ال24 ساعة الأخيرة

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة تسجيل 6 حالات وفاة و214 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال ال24 ساعة الأخيرة ليرتفع العدد الجملي للوفيات إلى 1148 حالة والإصابات إلى 41050 إصابة مؤكدة، وفق التحيين الأخير للإدارة الجهوية للصحة

وتعافى من المرض 29841 مصابا، بينما لا يزال 10061 شخصا تحت المتابعة الطبية، وفق ذات التحيين الذي بين ايضا ان معدل العدوى بالفيروس لا زال “مرتفعا” بولاية سوسة حيث ظلت في حدود 566 إصابة لكل 100 الف ساكن

ويقيم حاليا 257 مصابا من ولاية سوسة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة من بينهم 40 مريضا من ولايات أخرى