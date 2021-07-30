صندوق الاستثمارات الروسي: لا آثار جانبية عند الجمع بين لقاحي “أسترازينكا” و”سبوتنيك”

قال صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، إنه لم تظهر أية أعراض جانبية جدية عند الجمع بين لقاحي شركة “أسترازينكا” و”سبوتنيك لايت” المضادين لفيروس كورونا.

وذكر بيان الصندوق الروسي، أن دراسة الجمع بين لقاح شركة “أسترازينكا” والمكون الأول من لقاح “سبوتنيك V” الروسي جرت في أذربيجان، ولم تظهر بعد التطعيم باللقاحين أي أعراض مرضية.

في أوت 2021، سينشر الصندوق الروسي وشركاؤه البيانات الأولى عن الحالة المناعية وعن مدى الآمان، بعد الاستخدام المشترك للقاح AstraZeneca والمكون الأول من لقاح “سبوتنيك V” في جمهورية أذربيجان. وبدأت هذه الدراسات في فبراير من العام الجاري، وتم حتى الآن اختبار هذا الجمع على 50 شخصا من المتطوعين.

ويتم إجراء التجارب السريرية على مجموعة من اللقاحات المختلفة، ضمن برنامج عالمي في عدة بلدان في وقت واحد.

ويتم تطعيم المتطوعين، ضمن هذا البرنامج، في الإمارات، وتم الحصول على الموافقة التنظيمية لإجراء الدراسات في روسيا وبيلاروس.