سليانة: إستئناف عملية التزويد بالزيت النباتي المدعم

استؤنفت خلال اليومين المنقضيين عملية التزويد بالزيت النباتي المدعم بولاية سليانة، إثر النقص الحاصل الذي سجلته الجهة منذ بداية شهر جويلية الجاري، وفق ما افاد به كاهية مدير المعاملات الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة مبروك المعموري (وات)

وأضاف المعموري بأن وحدة التعليب ببوعرادة قامت بتوزيع 29 طنا و680 كغ من الزيت النباتي المدعم على معتمديات سيدي بورويس وبوعرادة والعروسة وقعفور وكسرى وسليانة، ولفت إلى أن وحدة التعليب ستتحصل على كميات إضافية مطلع شهر أوت

واكد أن عملية التزويد تعد إلى حد الأن “مرضية” مشيرا بالمناسبة إلى أن كافة المواد الإستهلاكية “متوفرة” بما في ذلك السكر والدقيق بشتى أنواعه

وذكر المعموري أن فرق المراقبة الإقتصادية تواصل عملها الرقابي بمختلف المعتمديات قصد التصدي لكل مظاهر الإحتكار، حيث تمكنت خلال شهر جويلية الجاري من رفع 50 مخالفة إقتصادية تعلقت أغلبها بعدم إشهار الأسعار والفوترة بالمواد الغذائية والدواجن وذلك خلال القيام ب2580 عملية زيارة، واشار الى ان فترة الحجر الصحي التي شهدتها الجهة مؤخرا أثرت على مردودية العمل الرقابي