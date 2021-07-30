سوسة: إحالة عوني أمن على القضاء بسبب الإرتشاء والابتزاز..وهذه التفاصيل..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 1 بفتح بحث تحقيقي ضد عوني أمن موضوعه الإرتشاء من طرف موظف عمومي وهو الباعث على ذلك والابتزاز باستعمال خصائص وظيفه وضد طرف ثالث من أجل الإرشاء وفق ما أكده جابر غنيمي لموزاييك.

وأوضح غنيمي أن شخصا تقدم بشكاية تفيد بأن إبنه تم الإحتفاظ به بناء على محضر هضم جانب موظف عمومي بالقول من طرف عوني أمن ومقابل إسقاط الدعوى في شأنه طلبا منه مبلغا ماليا قدره 4 آلاف دينار .

وقال غنيمي لموزاييك إن عوني الأمن قاما بإسقاط التتبع في حق الشاب بعد أن تسلما المبلغ المطلوب وفق رواية الشاكي ، وبناء على تقدم الأبحاث تم الإذن بإحالة جميع الأطراف على أنظار النيابة العمومية بحالة تقديم .