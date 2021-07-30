تطاوين : تسجيل 03 وفايات و 80 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

سجلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين خلال ال24 ساعة الماضية 03 حالات وفاة تتوزع الى حالتين في معتمدية رمادة وحالة وفاة في غمراسن وبذلك يصبح العدد الجملي لضحايا هذا الوباء 407 حالات تتوزع الى 174 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية و95 في تطاوين الجنوبية و67 في غمراسن و27 في رمادة و15 في بني مهيرة و13 في البئر الاحمر و10 في الصمار و6 وفايات في ذهيبة

كما سجلت الادارة الجهوية للصحة خلال ذات الفترة وحسب تحيينها الاخير للوضع الوبائي في الجهة نشرته اليوم الجمعة 80 اصابة جديدة بفيروس كورونا تتوزع الى 25 حالة في معتمدية تطاوين الشمالية و19 حالة في رمادة و 16 حالة في غمراسن و14 حالة في معتمدية تطاوين الجنوبية و04 حالات في ذهيبة وحالة واحدة في الصمار وحالة اخرى في بني مهيرة وبذلك يرتفع العدد الجملي للاصابات بهذا الفيروس الى 10567 اصابة مؤكدة منهم 52 مصابا يخضعون للرعاية الطبية في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين و مصابين اثنين في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي برمادة وثلاثة اخرين في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن.