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سليانة: تسجيل 3 حالات وفاة و107 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”

2021/07/30 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت ولاية سليانة، أمس الخميس، 3 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا”، إلى جانب 107 إصابات جديدة، ارتفعت بموجبها الحصيلة الوبائية بالجهة إلى 427 وفاة، و12 ألفا و836 إصابة، وفق آخر تحيين صادر عن الادارة الجهوية للصحة بسليانة.
وتتوزع إلاصابات الجديدة، حسب المعتمديات، إلى 32 ببوعرادة، و26 بالروحية، و15 بقعفور، و12 بمكثر، و10 بكسرى، و4 بالكريب.
ويبلغ، حاليّا، عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة، 41 حالة، من بينها 8 بالانعاش، فيما يبلغ عدد المقيمين بالمستشفيات المحليّة 67 مصابا.

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