بورصة تونس تنهي معاملاتها الأسبوعية على وقع إيجابي

أنهت بورصة الأوراق المالية بتونس معاملاتها الأسبوعية على وقع إيجابي بالرغم من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد والتي اتخذت منحى جديد.

وارتفع مؤشر توننداكس في الأسبوع الممتد من 26 إلى غاية 30 جويلية 2021 بنسبة 3ر0 بالمائة، مدركا النقطة 52ر7304، وليحسن أداءه منذ بداية السنة بنسبة 1ر6+ بالمائة، وفق التحليل اليومي للوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وكان حجم التداول الأسبوعي متواضعا، في ظل غياب تبادل الكتل، بقيمة 5ر9 مليون دينار، فيما استحوذ سهم الشركة التونسية لإعادة التأمين على اهتمام المستثمرين مستقطبا معاملات بقيمة 7ر0 مليون دينار.

واعتلى سهم مجمع بولينا القابضة منصة التتويج، محققا معاملات بقيمة 17 مليون، فيما ربح 6ر29 بالمائة، ليقفل الأسبوع بقيمة 210ر16 دينار.

وارتفع سهم الشركة الصناعية العامة للمصافي بما قدره 8ر7 بالمائة وسعر 550ر0 دينار، محققا معاملات بقيمة 54 ألف دينار.

في المقابل، كان سهم شركة النقل، الأسوأ أداء ليخسر ما يعادل 6ر7 بالمائة وسعر 090ر11 دينار، مع تسجيل معاملات بقيمة 3 آلاف دينار.

مود