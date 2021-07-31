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رئيس الجمهورية يدعو قطاع البنوك والمؤسسات المالية إلى الحط قدر الإمكان من نسبة الفائدة

2021/07/31 أخبار, المصدر مع وات, سياسة

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد ، السبت، قطاع البنوك والمؤسسات المالية إلى بذل جهد إضافي في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها تونس والوقوف في نفس الجبهة مع الشعب، وذلك عبر الحط قدر الإمكان من نسب الفائدة المعمول بها ليعود جزء منها الى مجموعة الوطنية.

وجاءت هذه الدعوة ، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية ، خلال استقبال سعيد ، بقصر الجهورية بقرطاج ، رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية محمد العقربي وعضوي الجمعية منى سعيد وهشام الرباعي.

واكد سعيد ، الذي ثمن وطنية الناشطين في قطاع البنوك والمؤسسات المالية، أنه “لا مجال في تونس اليوم للظلم أو الابتزاز أو مصادرة الأموال” و” أن الحقوق محفوظة في إطار القانون”.

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