قابس: تسجيل حالة وفاة و64 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

قال مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس، يحيى حمدي، اليوم السبت، ان الجهة سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” ليرتفع بذلك عدد الوفيات بهذا الفيروس الى 521 وفاة.

وبيّن حمدي، في تصريح لـ(وات)، أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس قد تلقت نتيجة 245 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس “كورونا” وأن 64 من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها ايجابية وأثبتت إصابة أصحابها بالفيروس.

وأشار، إلى أن هذه الإصابات تتوزع إلى 27 اصابة بمطماطة الجديدة، و11 اصابة بقابس الجنوبية، و10 اصابات بوذرف، و08 اصابات بمارث، و03 اصابات بقابس الغربية، واصابتين (02) بالحامة، واصابة واحدة (01) بكل من المطوية ومنزل الحبيب وغنوش.

وأوضح، أن العدد الجملي للأشخاص المتعافين من الفيروس قد بلغ إلى حد اليوم 16793 شخصا، من مجموع 17890 شخصا ثبتت إصابتهم.

واضاف، أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ 1099 حالة، تتوزع الى 393 حالة بقابس الجنوبية، و155 حالة بمطماطة الجديدة، و142 حالة بوذرف، و104 حالات بمارث، و100 حالة بقابس المدينة، و71 حالة بقابس الغربية، و54 حالة بالحامة، و24 حالة بمنزل الحبيب، و23 حالة بالمطوية، و22 حالة بمطماطة، و11 حالة بغنوش.

وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس “كورونا” في ولاية قابس، 274 اصابة لكل 100 الف ساكن، فيما يبلغ عدد المرضى الذين يتم ايواؤهم بوحدة الانعاش بقسم “كوفيد 19” بالمستشفى الجامعي بقابس، 10 مرضى.