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إنقاذ 196 مهاجرا غير نظامي من الغرق وإحباط ثماني عمليات هجرة سرية

2021/07/31 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

أحبطت الوحدات العائمة التابعة للمناطق البحرية للحرس الوطني بقرقنة وجرجيس ونابل والمنستير، ليلة البارحة، ثماني عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة وأنقذت 196 شخصا من الغرق، وفق بلاغ لوزارة الداخلية اليوم السبت.

كما تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات المهدية وصفاقس والنفيضة، ليلة أمس، من ضبط ستة أشخاص كانوا يعتزمون المشاركة في إحدى عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة، وحجزت لديهم مبالغ مالية، وفق ذات المصدر.

ومن بين هؤلاء الموقوفين شخص صادر في شأنه 10 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل “تورطه في قضايا حق عام”.

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