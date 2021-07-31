الشركة الوطنية للسكك الحديدية تعلن عن تغيير توقيت قطارات نقل المسافرين على الخطوط البعيدة

افادت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه تبعا لتعديل توقيت حظر التجوّل، فإنه سيقع إجراء تغييرات لتوقيت قطارات نقل المسافرين على الخطوط البعيدة، وذلك إبتداء من 01 أوت 2021 على النحو التالي :

1/ خط تونس – سوسة – صفاقس – قابس

– القطار المنطلق من محطة تونس نحو محطة قابس على س 15 و 45 دق تصبح صفاقس محطّة وصوله النهائية عوضا عن محطّة قابس، مع إضافة توقّف بكل من محطّتي بئر بورقبة و الجم.

– القطار المنطلق من محطة قابس نحو محطة تونس على س 05 و 30 دق : إضافة توقّف بكلّ من محطّتي الجم و بئر بورقبة.

– حذف القطار المنطلق من محطة تونس نحو محطة صفاقس على س 17 و 15 دق.

– حذف القطار المنطلق من محطة قابس نحو محطة تونس على س 13 و 45 دق.

2/ خط تونس – غار الدماء

– انطلاق القطار المتجه من محطة تونس نحو محطة غار الدماء على الساعة 16 و 10 دق عوضا عن الساعة 16 و 35 دق.

3/ خط تونس – بنزرت

– انطلاق القطار المتجه من محطة تونس نحو محطة بنزرت على س 16 و 35 دق عوضا عن س 16 و 10 دق.

4/ خط تونس – قعفور – الدهماني

– حذف القطار المنطلق من محطة تونس نحو محطة الدهماني على س 09 و 10 دق.

– حذف القطار المنطلق من محطة الدهماني نحو محطة تونس على س 13 و 20 دق.

ونشرت الشركة التونسية للسكك الحديدية مواعيد سفرات القطار على الخطوط التالية:

– تونس، قعفور، الدهماني، الكاف، القلعة الخصبة

– تونس، باجة، جندوبة، غار الدماء

– تونس، بنزرت

– تونس، سوسة، صفاقس، قابس، قفصة، المتلوي

– تونس، نابل

– المتلوي، قفصة، قابس، صفاقس، سوسة، تونس