ارتفاع درجات الحرارة لعدة أيام والمعاناة من الإسهال من أبرز الأعراض التي تصيب الأطفال المصابين بالكوفيد 19

كشفت المختصة في طب الأطفال و الولدان ايمان الشابي ، اليوم السبت، أن تواصل ارتفاع درجة الحرارة أكثر من ثلاث أيام والمعاناة من الإسهال من أبرز الأعراض التي تصيب الأطفال المصابين بالكوفيد 19.

ولفتت المختصة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إلى أن أعراض الكوفيد 19 تختلف من طفل إلى آخر من حيث النوع والحدة لكن تبقى ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة ولمدة طويلة قد تصل الى 10 أيام ، والمعاناة من الإسهال من أبرز العلامات الخطيرة التي من الممكن أن تتسبب في تدحرج الحالة الصحية للطفل المصاب اذا لم يخضع سريعا للعلاج .

ويعاني الأطفال المصابين بالكوفيد 19 من أعراض أخرى، وفق المختصة، مثل السعال والتهاب العينين وسيلان الأنف فضلا عن القيء والاحساس بالارهاق والتعب الشديدين ، محذرة من الالتجاء إلى التداوي الذاتي حيث تختلف الأدوية التي يتم اعطاؤها من طفل مصاب إلى آخر،كما أنها تختلف اختلافا جذريا مع الأدوية التي تقدم للكهول المصابين بهذا الداء.

ودعت الدكتورة بالخصوص الى ضرورة تجنب استعمال مضادات الالتهاب لدى الأطفال المصابين بالكورونا حيث من الممكن أن تتسبب هذه الأصناف من الأدوية في مزيد تعكر الحالة ، داعية إلى ضرورة اللجوء الى الطبيب المختص مباشرة في حال ظهور أحد الأعراض السالف ذكرها على الطفل مع الحرص على اعطائه كميات كبيرة من الماء وتقديم أغذية متوازنة وغنية بالفتامينات له.

يذكر أن رئيس جمعية طب الأطفال الدكتور محمد الدوعاجي كان قد أكد يوم الخميس 22 جويلية 202 أنه تم في المدة الأخيرة، وخلال أسبوع واحد، تسجيل 3000 تحليل إيجابي بفيروس كورونا في صفوف الأطفال.

وحذر، الدكتور، من أن وضع الأطفال أمام ظهور سلالة ” دلتا ” لا يقل خطورة عن وضع الكبار خاصة وأن سرعة انتقال عدوى هذه السلالة تفوق بقية السلالات بنسبة 60 بالمائة ، مما يجعلها قادرة على مس جل الشرائح العمرية بما في ذلك الأطفال والرضع .