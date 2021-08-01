مدنين: تسجيل 11 حالة وفاة و218 اصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا”

تلقت الادارة الجهوية للصحة بولاية مدنين نتائج تحاليل 11 عينة اكدت وفاة اصحابها بفيروس “كورونا” المستجد، توفيت حالة منهم خلال ال24 ساعة الاخيرة، و10 حالات تعود لايام سابقة، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز (وات).

واوضح العنز ان اعمار شخصين من المتوفين اقل من 50 سنة، في حين تراوحت اعمار البقية بين 101 الى 60 سنة، وبذلك يكون العدد الجملي لوفايات الفيروس قد وصل الى 864 حالة منذ ظهوره، بلغت اقصاها في شهر جويلية الماضي

وسجلت الجهة خلال ال24 ساعة الاخيرة 218 اصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا” توزعت بين مختلف المعتمديات منها 38 اصابة بمدنين الشمالية و31 اصابة بجرجيس و29 اصابة ببني خداش و25 اصابة بمدنين الجنوبية و26 اصابة بجربة اجيم في رقم تسجله لاول مرة بسبب وجود بؤرتين لدى عائلتين احتفلا بزفاف، فيما جاءت بقية الاصابات بميدون ب22 اصابة وسيدي مخلوف ب20 اصابة وحومة السوق ب15 اصابة وبن قردان ب12 اصابة في تراجع كبير للوباء بهذه المعتمدية.

وسجلت ولاية مدنين 334 حالة شفاء منها 136 حالة شفاء بمدنين الكبرى و98 حالة شفاء بجزيرة جربة و41 حالة بسيدي مخلوف و34 حالة بجرجيس و25 حالة ببن قردان ليبلغ اجمالي حالات الشفاء 23399 حالة.

وعلى مستوى التكفل بمرضى كوفيد بالمستشفيات، تراجع الضغط على اسرة الاكسيجين الى 93 بالمائة مقابل 120 بالمائة في الايام الماضية وتراجعت طاقة الاشتغال باقسام الانعاش الى 94 بالمائة في حين لا تزال المصحات الخاصة تشتغل بنسبة اكثر من 100 بالمائة في الانعاش مقابل بداية انفراج على مستوى اسرة الاكسيجين لتبلغ طاقة الاشتغال بها نسبة 96 بالمائة.

وقامت من جهة اخرى مراكز التلقيح ضد فيروس “كورونا” بتقديم 1409 جرعات يوم امس ارتفع بها اجمالي الجرعات الى 91327 جرعة الا ان النسق يبقى دون المامول بسبب تخلف الكثيرين عن موعدهم رفضا منهم لنوعية من اللقاحات.