الكاف: تسجيل 03 حالات وفاة و 101 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

سجلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الأحد، في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة “كورونا” بالجهة 03 حالات وفاة و101 إصابة جديدة بعدوى الفيروس بعد إجراء 232 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 30 جويلية الماضي

وأفرزت الاحصائيات الجديدة ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 518 شخصا وعدد الاصابات بالفيروس إلى 15713 منها 14437 حالة شفاء

وبالتوازي مع تراجع الاصابات والوفيات بالجهة، سجلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف تراجعا طفيفا في عدد المقيمين بالمستشفيات إلى 119 شخصا منهم 15 موزعين على أقسام الانعاش والعلاج المكثف، فيما استقر عدد الاصابات الجملية المسجلة خلال ال10 ايام الاخيرة في حدود 1276 حالة، وهو رقم يشير إلى بداية تراجع الوباء بالجهة سيما بعد انخفاض نسب الحالات النشيطة والعدوى

وأظهر آخر تقرير للجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بتاريخ الجمعة 30 جويلية تراجع نسبة الإصابة إلى حوالي 377 بالنسبة لكل 100 الف ساكن مقابل حوالي ألف قبل أسبوع، بما دفع اللجنة إلى استبدال الحجر الصحي الشامل بحجر موجه والتخفيف من الإجراءات الردعية مع مواصلة العمل بالبرتوكول الصحي في كل جوانبه