5 وفيات جديدة ب”كورونا” بمستشفيات ولاية باجة

ارتفعت حصيلة ضحايا “كورونا” بباجة، الى غاية امس السبت، الى 533 وفاة بعد تسجيل 5 وفايات جديدة بمستشفيات الجهة منها حالتي وفاة بالمستشفي الجهوى بباجة وحالتي وفاة بالمستبشفي الجهوى بمجاز الباب وحالة وفاة بالمستشفي المحلي بتستور.

وارتفعت عدد الوفايات المسجلة فى الايام الاخيرة من شهر جويلية (من 24 الى 31 جويلية الجاري) بالجهة الى 53 حالة وفاة وهي الحصيلة الارفع التي تسجلها الجهة في اسبوع واحد منذ بداية الجائحة.

وقد انخفضت نسبة اشغال الاسرة بمرضي كوفيد بالمستشفيات المحلية والجهوية حتى امس الى 83 بالمائة وهي النسبة الاقل التى يتم تسجيلها منذ اسابيع بالجهة.

وقد سجلت امس السبت ايضا 68 اصابة جديدة بفيروس “كورونا ” بالجهة منها 21 أصابة بمدينة باجة وضواحيها و23 اصابة بنفزة و5 اصابات بتستور و3 اصابات بمجاز الباب و2 بقبلاط و6 اصابات بتبرسق و8 اصابات بعمدون لتصل جملة الحالات الايجابية المسجلة منذ بداية عمليات التقصي بباجة الى 15497 حالة من جملة 35442 تحليلا تم اجراؤه.

وقد وصلت نسبة التعافي من الفيروس الي اكثر من 90 بالمائة حيث سجل تعافى 13971 شخصا بالجهة حسب احصائيات تحصلت عليها “وات” .