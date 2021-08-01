الغرفة النقابية الوطنية للمساحات التجارية الكبرى تقرّ تخفيضات في أسعار عديد المواد الاستهلاكية الأساسية

أقرت الغرفة النقابية الوطنية للمساحات التجارية الكبرى، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اليوم الأحد، إدراج تخفيضات في أسعار عديد المواد الاستهلاكية الأساسية.

ويتنزّل هذا القرار، وفق بلاغ صادر عن الغرفة، في إطار “التفاعل مع مبادرة رئيس الجمهورية، قيس سعيّد الذي دعا إلى التخفيض في الأسعار، في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد والانخراط في المجهود الوطني”.

وكان الرئيس قيس سعيد، دعا يوم الأربعاء الماضي، تجّار البيع بالجملة والتفصيل إلى “تخفيض الأسعار إلى أقل حد ممكن وإلى ألا يقعوا في استغلال الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لتحقيق الربح أو للاحتكار والمضاربة على حساب المواطنين، وخاصة ضعاف الحال منهم”.

كما قال خلال لقائه رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول: “إن أية محاولة للمضاربة أو الاحتكار، ستواجه بتطبيق كامل وصارم للقانون”، مبينا أن “رفع شتى أنواع التحديات يكون بالتآزر والتكافل، وذلك أفضل بكثير من الالتجاء إلى المحاضر والمخالفات”.