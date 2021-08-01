بنزرت : مؤشرات الوضع الوبائي المرتبطة بفيروس “كورونا” تشهد تحسنا طفيفا

افادت عضو خلية اليقظة والترصد الطبي بالادارة الجهوية للصحة ببنزرت ابتسام بلانكو ان المؤشرات العامة بشان الوضع الوبائي ككل بالجهة الصحية ببنزرت في علاقة بانتشار فيروس “كورونا” شهدت خلال هذا الاسبوع “تحسنا طفيفا” مقارنة بالاسبوعين الماضيين.

واوضحت بلانكو ل(وات) ان اجمالي الاصابات الجديدة بالفيروس بلغ امس السبت 151 اصابة، كما تراجع عدد الوفيات الى 7 حالات، بعد ما شهدته الجهة من ارقام غير مسبوقة بلغت حدود ال23 حالة وفاة في يوم واحد.

ودعت الى مواصلة اليقظة والعمل بالبروتوكولات الصحية والاجراءات المعلنة، خاصة وان المعدل العام للاصابات بالجهة ما زال في حدود ال715 اصابة على 100 الف ساكن، وكما تزال نسبة الاختطار ب8 معتمديات، اكثر من 400 اصابة على 100 الف ساكن على غرار معتمدية منزل بورقيبة التي فاق عدد الاصابات بها 2100 اصابة على 100 الف ساكن.

يشار الى ان اجمالي الاصابات بالفيروس بولاية بنزرت بلغ 24218 شخصا منذ بداية الجائحة، شفي منهم 19275 شخصا، بيننا بلغ عدد الوفيات 930 شخصا، وفق ذات المصدر

وكان المدير الجهوي للصحة ببنزرت جمال الدين السعيداني اكد في تصريح سابق ل(وات) مصادقة اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة على المخطط الجهوي لمراكز التلقيح واضافة 23 مركزا موزعين على اغلب مناطق الولاية دون اعتبار المراكز الجهوية بكل من بنزرت الشمالية ومنزل بورقيبة وراس الحبل وماطر وبقية المراكز المؤقتة والمتنقلة، وذلك بهدف التسريع اكثر في انفاذ برنامج الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس من خلال تلقيح 50 بالمائة من متساكني الجهة في غضون شهر اكتوبر المقبل.