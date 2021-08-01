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المهدية: تسجيل 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة ثلاثة مصابين

2021/08/01 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، اليوم الأحد، 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وثلاث حالات وفاة، بمعتمديتي قصور الساف (حالتان) والمهدية (حالة واحدة).

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى الشابة (31 حالة) وملولش (27) والمهدية (20) وأولاد الشامخ (9) والجم (8) وقصور الساف (7) والسواسي (6)، مقابل 3 حالات ببومرداس وإصابتين بسيدي علوان وإصابة واحدة بهبيرة.

ومن جهة أخرى تماثل 97 مصابا للشفاء التام، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الشفاء إلى 17519 من جملة 20235 حالة، من بينها 574 حالة وفاة و2142 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1276 مواطنا، اليوم الأحد، اللقاح ضد الفيروس التاجي، ليعادل إجمالي المنتفعين بالتطعيم 83594، من بينهم 31571 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.

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