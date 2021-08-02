وزارة الصحة: عدد الوفيات جراء كوفيد 19 يتجاوز عتبة 20 ألف حالة وفاة منذ بداية ظهور الجائحة في تونس

تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في تونس، عتبة 20 ألف حالة بعد أن سجلت المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة 209 حالة وفاة جديدة، تم الإبلاغ عنها يوم السبت 31 جويلية 2021، حسب ما تضمنته تطورات الوضع الوبائي المتعلق بكوفيد 19، التي ضمنتها وزارة الصحة في بلاغها اليومي، فجر اليوم الاثنين.

وجاء في البلاغ، أن من بين الوفيات المسجلة 56 حالة حصلت يوم السبت الماضي، ليرتفع العدد الجملي للوفيات جراء الفيروس منذ بداية انتشار الجائحة في تونس، بداية شهر مارس 2020، إلى20 ألفا و67 حالة وفاة.

واكتشفت المصالح المعنية 2651 إصابة جديدة بعد إجراء 10 آلاف و900 تحليل أي بنسبة تحاليل إيجابية قدرت ب 24.32 بالمائة، ليرتفع العدد الجملي للإصابات منذ تفشي الجائحة ، إلى 595 ألفا و532 إصابة تعافت منها إجمالي 516 ألف و831 حالة بعد أن تعافت 3202 حالة يوم السبت الماضي.

ونبّهت وزارة الصحة في ذات البلاغ، إلى أن عدد الوفيات التي يتم نشرها يوميا يمثّل عدد الوفيات المبلغ عنها في اليوم ذاته ويشمل الوفيات التي حدثت في الـ 24 ساعة الماضية المبلغ عنها في نفس اليوم والوفيات الحاصلة في الأيام السابقة ولم يتم الإبلاغ عنها في الإبان.