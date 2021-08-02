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تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم

2021/08/02 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

يتسم الطقس الاثنين 02 اوت 2021، بانخفاض نسبي في الحرارة مع ظهور سحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية ترافقها أمطار متفرقة ومحلية.

وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و35 درجة بالمناطق الساحلية وتكون بين 36 و41 داخل البلاد مع ظهور الشهيلي باستثناء الجنوب الغربي حيث تتواصل في مستوى 45/40 درجة.

وبالنسبة لنشاط الرياح، فيتطلب نصيبا من اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة فيما يكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب محليا بمنطقة سرات.

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