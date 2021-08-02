قبلي: المجلس البلدي لبلدية قبلي يمدد في الاجراءات الوقائية لمجابهة انتشار فيروس “كورونا” لمدة اسبوع

قرر المجلس البلدي لبلدية قبلي خلال جلسته الاستثنائية المنعقدة عشية امس الاحد، التمديد في مختلف الاجراءات الوقائية التي كان قد اتخذها منذ مدة لمجابهة الانتشار السريع لفيروس “كورونا” بالجهة

وتشمل هذه الاجراءات، وفق ما اكده رئيس بلدية قبلي احمد يعقوب ل(وات)، غلق الاسواق الاسبوعية لمدة اسبوع ابتداء من اليوم والي غاية يوم السبت المقبل مع غلق جميع الحمامات بالمنطقة البلدية لنفس المدة علاوة على غلق جميع قاعات الافراح ومنع تنظيم التظاهرات وابرام عقود الزواج وتعليق الانشطة بالملاعب البلدية والقاعات الرياضية طيلة هذا الاسبوع

ودعا القرار الذي اتخذه المجلس البلدي المحلات التجارية الى الاخذ بكافة الاجراءات الصحية التي تحد من امكانية انتشار العدوى بين الزبائن وخاصة منها ارتداء الكمامات والتعقيم المستمر مع التاكيد على ضرورة قبول الفضاءات التجارية الكبرى الحرفاء بعدد محدود وتخصيص باب للدخول واخر للخروج من هذه الفضاءات وتسخير عامل لتنظيم العملية، وتوفير ادوات الوقاية للعاملين والحرفاء على حد السواء

وفي ذات السياق، اكد القرار على منع التجمعات واقامة مواكب العزاء لمدة اسبوع مع دعوة المقاهي الى الالتزام بالبروتوكول الصحي واستعمال الكؤوس ذات الاستعمال الواحد مع منع استعمال الكراسي والطاولات علاوة على غلق فضاءات الانترنات والتاكيد على المؤسسات الخاصة على ضرورة احترام الاجراءات الوقائية مع مواصلة تفعيل صندوق الطوارئ ببلدية قبلي وخلية الازمة ضمن مقاربة تشاركية لدعم مجهودات التحسيس والتوعية والدعم الميداني للحد من انتشار الوباء