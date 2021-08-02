تونس تتسلم هبة صينية ب 400 ألف تلقيح “سينوفاك”

تسلمت تونس اليوم الاثنين بمطار تونس قرطاج هبة من الصين تتمثل في 400 ألف جرعة تلقيح من نوع “سينوفاك” وذلك في إطار معاضدة جهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد

وأشرف على تسلم هذه الهبة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، وسفير جمهورية الصين الشعبية بتونس جانغ جيان، والمدير العام الصحة العسكرية مصطفى الفرجاني

وجدد سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس جانغ جيان في تسجيل فيديو نشرته سفارة الصين بتونس تذكيره بمتانة العلاقات بين تونس والصين، مشيرا إلى وقوف بلده إلى جانب تونس في مجال مجابهة الجائحة

وكات حكومة جمهورية الصين الشعبية قد قررت منح تونس هبة جديدة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 مكونة من 400 ألف جرعة، وذلك بحسب ما كشفه، قبل أيام، سفير الصين بتونس زانغ جيانغو لـ(وات)

يذكر أن تونس تسلمت في 25 مارس 2021 أول هبة صينية تتمثل في 200 ألف تلقيح من نوع “سينوفاك” كما تسلمت في جوان الماضي شحنة أخرى في إطار الشراءات المباشرة من الصين وتضم 500 ألف جرعة من لقاح “كورونوفاك