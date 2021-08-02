“الشعب يريد” يطالب قيس سعيّد باقالة مستشارته

دعا حزب الشعب يريد، اليوم الإثنين 2 أوت 2021، رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى الإقالة الفورية لمديرة ديوانه نادية عكاشة ودعوتها للإمتثال لقرارات القضاء حيث تعلقت بها عدة قضايا في طور الأبحاث.

وأضاف الحزب في بيان، أن نادية عكاشة تعلقت بها عدة قضايا رفضت خلالها الاستجابة لدعوة النيابة العمومية في عدة مناسبات منها قضية الظرف المسموم والقضية التي رفعها سفير تونس السابق بالأمم المتحدة.

وأكد الحزب في ذات البيان أنه لن يتوانى عن متابعة مآل القضايا التي تعلقت بها ضمانا لتطبيق القانون على الجميع و القطع مع سياسة الإفلات من العقاب حسب نص البيان.