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عاجل: سيف الدين مخلوف يعلن دخول المحامي مهدي زڤروبة في اعتصام بالمحكمة الابتدائيّة بتونس

2021/08/02 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

أعلن رئيس كتلة ائتلاف الكرامة بمجلس نواب الشعب سيف الدين مخلوف اليوم الإثنين 2 أوت 2021، أن المحامي مهدي زڤروبة دخل في اعتصام بمكتب عميد المحامين بالمحكمة الابتدائية بتونس رفضا لإحالته على القضاء العسكري في قضية ما يعرف بـ ”اقتحام المطار”.

وقال مخلوف، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إن قوات الأمن تحاصر المكان للقبض على المحامي مهدي زقروبة.

وفي ما يلي نص التدوينة:

عااااااجل ..
الأستاذ مهدي زڤروبة المحامي الحرّ .. والمحال معنا أمام قضاء العسكر في ما عرف بحادثة المطار .. معتصم حاليا بمكتب عميد المحامين بالمحكمة الابتدائية بتونس .. وجحافل من قوات البوليس تحاصر المكان بهدف القبض عليه ..
موقف الاستاذ مهدي هو موقفنا جميعا ..ان نعترف بمحاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية
لن نقبل بتصفية الانقلاب لخصومه باستعمال القضاء العسكري
دافعنا عن حق سيدة تونسية في التنقل الحر في غياب أي تحجير قضائي ..
ولسنا مجرمين ولن نرد على أي سؤال .. تفضلوا إعدمونا .. ولن تروا منا الذلّة ..
#يسقط_يسقط_الانقلاب
#الرخ_لا

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