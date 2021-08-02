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هذا ما تقرّر في حق الشاب الذي تسبّب في وفاة شخص بمُزلّجة مائيّة

2021/08/02 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تم ظهر أمس إيواء جثة أربعيني بقسم التشريح بمستشفى الطاهر المعموري بنابل لتحديد أسباب الوفاة وفق ما أكده مصدر طبي ومصدر من الحماية المدنية بنابل.

واضاف ذات المصدر في تصريح لموزاييك اف ام إن الأربعيني وهو أب لطفلين صدمه أمس قارب صغير (vedette)، ببحر تازركة قرب الشاطئ أين كان يسبح المتوفي حيث مزقت المروحة بطن الضحية لتتسب بوفاته وتم في بادئ الأمر نقله الى مصحة خاصة بقربة أين تم تأكيد الوفاة.

وقد أذنت النيابة العمومية بنابل بفتح تحقيق في الحادثة وإيقاف الشاب الذي يقود المزلجة المائية كما أذنت بنقل الجثة للتشريح.

وأفادت أنباء تم تداولها بأنّ الشاب الذي كان يقود القارب هو صديق للضحية، الشيء الذي نفاه صهر الضحية مؤكّدا أنّ صاحب القارب مواطن مقيم بالخارج ولا علاقة تجمعه بالضحية ولا بالعائلة، وسبق أن وقع تنبيهه بعدم الابحار بقاربه في المياه غير العميقة .

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