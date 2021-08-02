القضاء العسكري يصدر إذنا بكف التفتيش في حق محام و4 نواب عن ائتلاف الكرامة

وجّه قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس، عشية اليوم الإثنين إلى رئيس الدائرة الفرعية للقضايا الإجرامية، إذنا بكف التفتيش في حق كل من سيف الدين مخلوف ونضال السعودي وعبد اللطيف العلوي ومحمد العفاس (أعضاء عن كتلة ائتلاف الكرامة في البرلمان المجمّد) والمحامي مهدي ز?روبة، في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية في حقهم، وذلك في علاقة بقضية “الاعتداء على أمن المطار في مارس 2021”.

وقد أكد محمد الهادفي، رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، أن الفرع تحصّل عشية اليوم الإثنين، على بطاقة في كفّ التفتيش في حق المحامي مهدي ز?روبة (مطلوب في قضية الاعتداء على أمن المطار في مارس2021) من قبل قاضي التحقيق العسكري، وتعيين جلسة للاستماع له يوم 9 أوت الجاري.

وبيّن الهادفي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن عمادة المحامين تمسّكت بضرورة “احترام الإجراءات وإصدار بطاقة الكفّ عن التفتيش، حتى يتمكّن المحامي ز?روبة من العودة إلى منزله”.

يُذكر أنّ فرقا أمنية توجّهت اليوم الإثنين، إلى عمادة المحامين لتنفيذ بطاقة الجلب الصادرة في حق المحامي مهدي زقروبة، المطلوب لدى القضاء العسكري والصادرة في حقه بطاقة جلب بمقتضى إنابة قضائية لإدارة الشرطة العدلية.

وقد اعتصم المحامي مهدي زقروبة وأعضاء هيئة الدفاع عنه، منذ منتصف نهار الاثنين، أمام مكتب عميد المحامين، “للتعبير عن رفضهم إحالة زقروبة على القضاء العسكري، في ما يعرف بقضية “اقتحام المطار”.

وكان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني، أكد أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، أذن يوم 29 جويلية 2021 لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث تحقيقي في خصوص شكاية تقدمت بها نقابة الامن الجمهوري وأعوان مصلحة الأبحاث بمطار تونس قرطاج ضد سيف الدين مخلوف (محام ونائب بالبرلمان) ومهدي زقروبة (محام) بخصوص ما يعرف “بحادثة المطار” التي جدت يوم 15 مارس 2021.

سيف الدين مخلوف ومحمد العفاس ةعبد اللطيغ العلوي ونضال السعودي