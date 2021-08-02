تطاوين: تسجيل 148 وفاة و4742 إصابة جديدة بكورونا خلال شهر جويلية

سجلت ولاية تطاوين خلال شهر جويلية الماضي رقما قياسيا غير مسبوق من حيث عدد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا، إذ بلغ مجموع ضحايا هذا الوباء 148 شخصا، فيما ارتفع عدد الاصابات المؤكدة خلال شهر جويلية وحده إلى 4742 إصابة مؤكدة، حسب احصائيات الإدارة الجهوية للصحة.

وسجلت الجهة خلال ال48 ساعة الماضية، 12 حالة وفاة، تتوزع الى 07 حالات في معتمدية تطاوين الشمالية وثلاث حالات في غمراسن وحالتين في تطاوين الجنوبية. وبذلك يصبح العدد الجملي لضحايا هذا الوباء 427 حالة، تتوزع الى 186 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية و99 وفاة في تطاوين الجنوبية و71 في غمراسن و27 في رمادة و15 في بني مهيرة و13 في البئر الاحمر و10 في الصمار و6 في ذهيبة.

كما سجلت الادارة الجهوية للصحة خلال ذات الفترة، وحسب تحيينها الاخير للوضع الوبائي لفيروس كورونا في الجهة، 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا، تتوزع إلى 46 حالة في معتمدية تطاوين الشمالية و19 حالة في معتمدية تطاوين الجنوبية و18 حالة في ذهيبة و11 حالة في الصمار و06 اصابات في غمراسن و4 حالات في كل من رمادة والبئر الأحمر. وبذلك يرتفع العدد الجملي للاصابات بهذا الفيروس الى 10763 إصابة مؤكدة منهم 48 مصاب يخضع للرعاية الطبية في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين و03 مصابين في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي برمادة.