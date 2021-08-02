المنستير: توقّعات بمشاركة ضعيفة في موسم التخفيضات الصيفية مقارنة بالتخفيضات الشتوية الفارطة

تلقّت الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير، صباح اليوم الاثنين، تصريحا واحدا للمشاركة في موسم التخفيضات الصيفية للفترة الممتدة من 5 أوت الجاري الى غاية 16 سبتمبر المقبل، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة، أحمد المثلوثي.

ويرجح المثلوثي، في تصريحه لـ(وات)، أن يرتفع هذا العدد خلال الأيام القادمة، باعتبار وأنّ صدور البيان المتعلق بالتخفيضات الصيفية كان نهاية الأسبوع الفارط، ملاحظا، في المقابل، أنّه سيكون أقل مقارنة بالتخفيضات الشتوية، التي سُجل خلالها 56 تصريحا و91 نقطة بيع، مقابل 70 تصريحا و103 محلات تجارية سنة 2020، نظرا لتأثيرات جائحة “كورونا”.

وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، قد أكدت في بلاغ لها نشرته بتاريخ 30 جويلية الفارط، على أهمية هذه التظاهرة وانعكاسها الإيجابي على الدورة الاقتصادية وعلى القدرة الشرائية للمواطن.

ودعت، كافة التجار، للمساهمة في إنجاح هذا الموسم والحرص على تطبيق مقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري، خاصة فيما يتعلق بضرورة إيداع تصريح في الغرض لدى الإدارات الجهوية للتجارة، والالتزام بالتخفيضات المصرح بها والتي يجب ألا تقل عن نسبة 20 في المائة.