انطلاق عمليات التلقيح ضد كوفيد في عيادات اطباء القطاع الخاص والمخابر والصيدليات الخاصة بداية من يوم الاثنين 9 اوت

تنطلق بداية من يوم الاثنين 9 اوت عمليات التلقيح ضد كوفيد 19 في عيادات اطباء القطاع الخاص واطباء الاسنان والصيدليات والمخابر الطبية وذلك بمقتضى اتفاقية تم توقيعها اليوم الاثنين بين وزارة الصحة من جهة وعمادتي الأطباء وأطباء الأسنان وعدد من النقابات المهنية من جهة أخرى.

وأكد وزير الصحة بالنيابة محمد الطرابلسي، في تصريح إعلامي، على هامش إمضاء الاتفاقيتين، أن هذه المبادرة التي ستنتظم تحت شعار”لقح عند طبيبك”، تطمح إلى توسيع حملة التلقيح ضد كورونا، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع الصحة العسكرية ومختلف مكونات المجتمع من أجل الترفيع في نسب التلقيح اليومية.

وأوضح الطرابلسي أن عملية التلقيح ضد كورونا، حسب نص الاتفاقية، ستكون بصفة مجانية، بالإضافة إلى مشاركة الأطباء والصيادلة بصفة تطوعية لتلقيح المواطنين، وذلك بعد ضبط قائمة المشاركين في هذه العملية وآليات تنفيذها بالاعتماد على منظومة “ايفاكس” للتلقيح ضد كورونا.

وجدد الوزير دعوته إلى المواطنين من أجل الإقبال على التلقيح ضد كوفيد-19، لافتا إلى أن قرابة مليونين و900 شخصا يبلغون من العمر فوق 50 سنة، لم يتلقوا بعد تلقيحهم ضد فيروس، داعيا إياهم وكافة التونسيين إلى التلقيح من أجل الحد من انتشار كورونا.

وقال الطرابلسي إن أكثر من 90 بالمائة من نسبة الوفيات في تونس ناجمة عن عدم إقبال التونسيين على عملية التلقيح، حسب ما أبرزته آخر الاحصائيات.

من جهة أخرى، أبدى الحاضرون الممثلون للنقابات والعمادات الطبية المشاركة في هذه المبادرة، استعدادهم من أجل معاضدة جهود الوزارة والدولة من أجل محاربة الجائحة، لافتين إلى ضرورة تلقيح أكبر عدد ممكن من التونسيين إلى غاية شهر سبتمبر من أجل ضمان عودة مدرسية وجامعية آمنة.

ووقع على هذه المبادرة بالخصوص، المجلس الوطني لعمادة الأطباء والمجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة بالإضافة إلى نقابة أطباء الأسنان والنقابة الوطنية للبيولوجيا الحرة التونسية والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة.