وزارة الصحة تسجّل 159 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا وأكثر من 1200 إصابة

تم بتاريخ 1 أوت 2021، الإبلاغ عن 159 حالة وفاة جديدة، جراء فيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات بسبب كوفيد 19، إلى حدود 20226 حالة، حسب آخر تحيين لتطورات الوضع الوبائي المتعلق بكوفيد 19، التي ضمنتها وزارة الصحة في بلاغها اليومي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الثلاثاء.

ولفتت الوزارة في بلاغها ، إلى أن من بين الوفيات المسجلة 65 حالة حصلت يوم الأحد الماضي.

كما سجلت المصالح الصحية المعنية 1243 إصابة جديدة بكوفيد 19 بعد إجراء 5 آلاف و298 تحليلا أي بنسبة تحاليل إيجابية قدرت ب 23.46 بالمائة، ليرتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية تفشي الجائحة في تونس بداية مارس 2020، إلى 596 ألفا و775 إصابة تعافت منها 521 ألفا و335 حالة بعد أن تماثلت للشفاء 4 آلاف و504 حالات الأحد الماضي.

ونبّهت وزارة الصحة في ذات البلاغ، إلى أن عدد الوفيات التي يتم نشرها يوميا يمثّل عدد الوفيات المبلغ عنها في اليوم ذاته ويشمل الوفيات التي حدثت في الـ 24 ساعة الماضية المبلغ عنها في نفس اليوم والوفيات الحاصلة في الأيام السابقة ولم يتم الإبلاغ عنها في الإبان.