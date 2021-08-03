مدنين: تسجيل 12 حالة وفاة و112 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

ارتفع عدد وفايات فيروس “كورونا” بولاية مدنين الى 878 حالة وفاة بتسجيل 12 حالة جديدة خلال ال24 ساعة الاخيرة، من بينهم 3 متوفيين سنهم اقل من 60 سنة، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز (وات) .

واعتبر العنز ان عدد الوفايات يتواصل في ارتفاع هذه الفترة والايام المقبلة امام ارتفاع عدد الحالات الاستشفائية سواء بالقطاع العام او الخاص رغم بداية تحسنها نسبيا لتبلغ نسبة امتلاء اسرة الاكسيجين بالقطاع العام 92 بالمائة وبالقطاع الخاص 94 بالمائة مقابل نسبة امتلاء 100 بالمائة في الانعاش بالمستشفيات العمومية و88 بالمائة في الانعاش بالمصحات الخاصة.

وسجلت الجهة 112 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” منها 21 اصابة بكل من سيدي مخلوف وحومة السوق و18 اصابة باجيم و15 اصابة بجرجيس و12 اصابة ببن قردان و10 اصابات بميدون و6 اصابات ببني خداش و4 اصابات بمدنين الشمالية، وبذلك ارتفع عدد الاصابات الجملية الى 26294 اصابة.

وتعافى 189 مريضا من فيروس “كورونا” منهم 45 بحومة السوق و44 بجرجيس و30 بميدون و24 ببن قردان و15 باجيم و14 ببني خداش و13 بمدنين الجنوبية و4 حالات شفاء بمدنين الشمالية ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 23844 حالة شفاء.