وزارة الصحة تسجّل 159 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا وأكثر من 1200 إصابة

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سوسة : 12 حالة وفاة و45 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

2021/08/03 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجّلت ولاية سوسة، أمس الاثنين، 12 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، الى جانب 45 إصابة جديدة أظهرتها نتائج تحليل 177 عينة، تم إجراؤها، يوم الأحد الفارط، وذلك فق التحيين الأخير الذي ورد بالنشرة اليومية للإدارة الجهوية للصحة.

وارتفع، وفق ذات التحيين، إجمالي الوفيات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء بالجهة، إلى 1177 حالة وفاة، والإصابات المؤكدة الى 41725 إصابة، منها 37159 حالة تعافي.

ويقيم بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بالجهة الى غاية، يوم امس الاثنين، 217 مصابا، من بينهم 52 في حالة إنعاش.

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