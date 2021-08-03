سليانة: حملة التلقيح المشتركة تفضي إلى تطعيم 12 ألفا و293 شخصا في 6 معتمديات بالجرعة الأولى

أفضت الحملة المشتركة بين مصالح الصحة العسكرية ومصالح الصحة بولاية سليانة إلى تطعيم 12 ألفا و293 شخصا بالجرعة الأولى بكل من معتمديات كسرى، والروحية، والعروسة، و بوعرادة، و الكريب، وسيدي بورويس، وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 جويلية إلى غاية يوم أمس الإثنين، وفق ما ذكره ، اليوم الثلاثاء، العميد طبيب رياض العلاني.

وأضاف العلاني، في تصريح لـ”وات”، أن حملة التلقيح المشتركة لاتزال متواصلة، وسيتم إبتداء من يوم غد الأ.ربعاء وإلى غاية يوم السبت القادم تطعيم متساكني معتمديتي كسرى والروحية بالجرعة الثانية من التلقيح.

من جهته، قال مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة، حسن المناعي، لـ”وات”، “إن عدد الأشخاص الملقحين بلغ بالجهة، منذ بداية حملة التلقيح إلى غاية أمس الإثنين، 43 ألفا و481 شخصا من مجموع 51 ألفا و805 أشخاص تمت دعوتهم”.

وأضاف أن عدد الأشخاص الملقحين بالجرعة الأولى بلغ 28 ألفا و665 شخصا، فيما بلغ عن الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية 14 ألفا و816 شخصا مشيرا إلى أن 1018 شخصا ممن أصيبوا بوباء كوفيد _19 قد تلقوا جرعة واحدة من التلقيح.