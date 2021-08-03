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عاجل: هذا ما تقرّر بخصوص القضيّة التأديبيّة المرفوعة ضدّ الطيّب راشد

2021/08/03 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

قرّر مجلس القضاء العدلي تأجيل النظر في القضيّة التأديبيّة للرئيس الأول لمحكم التعقيب الطيب راشد الى يوم 20 أوت بسبب اصابته بفيروس كورونا.

وفي ما يلي نص البلاغ:

قرر مجلس القضاء العدلي المنتصب للتأديب بتاريخ اليوم الموافق ل 03 اوت 2021 للنظر في الملف التاديبي المتعلق بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب السيد الطيب راشد تاخير النظر فيه إلى جلسة يوم 20 اوت 2021 باعتبار الحالة الصحية للقاضي المعني وادلائه بواسطة محامييه بشهادة طبية ونتيجة تحليل إيجابي يثبت إصابته بفيروس الكوفيد 19 على ان يكون التأخير نهائيا.

عن مجلس القضاء العدلي
مليكة المزاري

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