مجلس القضاء العدلي يؤجل النظر في الملف التأديبي للطيب راشد إلى جلسة يوم 20 أوت الجاري

قرر مجلس القضاء العدلي، المنعقد اليوم الثلاثاء، للنظر في الملف التأديبي المتعلق بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد، تأخير النظر في هذا الملف إلى جلسة يوم 20 أوت الجاري.

وأوضح المجلس في بلاغ له، أنه قرر تأجيل النظر في الملف نظرا للحالة الصحية للقاضي المعني، بعد إستظهار محامييه بشهادة طبية ونتيجة تحليل إيجابي تثبت إصابة موكلهم بفيروس كوفيد 19 ، على أن يكون التأخير نهائيا.

تجدر الإشارة، إلى مجلس القضاء العدلي، كان قرر في 9 مارس 2021 إحالة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي على مجلس التأديب.

وقد أصدر مجلس القضاء العدلي قرارا في 14 جويلية الفارط، يقضي بإيقاف العكرمي عن العمل وإحالة ملفه على النيابة العمومية، على خلفية اتهامه بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب، وارتكاب اخلالات في المسار القضائي لملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وكان مجلس القضاء العدلي قرر في 24 نوفمبر 2020 رفع الحصانة عن الطيب راشد، وتجميد عضويته في 16 ديسمبر 2020 وذلك على خلفية شبهات فساد مالي.