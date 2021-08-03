عاجل: متحوّر “دلتا” هو الأخطر.. وهذا عدد البلدان التي رُصد فيها



أكدت مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط رنا الحجة خلال مؤتمر صحفي عن بعد الاثنين 2 أوت 2021 حول مستجدات جائحة كوفي-19 في إقليم شرق الأوسط أن المنظمة سجلت إلى حدود 31 جويلية 2021 نحو 12.6 مليون حالة إصابة وأكثر من 236 ألف حالة وفاة بكوفيد-19 بعد إبلاغ عدة بلدان الشهر الماضي عن الزيادة في الوفيات والإصابات ومن بينها إيران والعراق وليبيا ولبنان وباكستان وتونس والصومال .

وأوضحت أنه تم الإبلاغ عن 363 ألف حالة إصابة و4300 وفاة جديدة أسبوعيا وهو ما يشكل زيادة بنسبة 76 % في عدد الإصابات وب24 % في الوفيات مقارنة بشهر جوان الماضي.

وأشارت الحجة إلى أن الفيروس يتحور وينتشر بوتيرة أسرع وعلى نحو أعنف مما ينبأ بعواقب وخيمة على النظام الصحي العالمي حيث أن 132 بلدا حول العالم ابلغ إلى حدود يوم 28 جويلية 2021 عن اكتشاف المتحور ‘دلتا’ منها 15 بلدا في إقليم الشرق الأوسط ولا يزال المتحور ينتشر بسرعة وسرعان ما سيصبح سائدا على الصعيد العالمي .

وأشارت الإحصائيات المتعلقة بأثر دلتا إلى نتائج صادمة حيث بينت أن خطر احتجاز المصابين بالمتحور دلتا بالمستشفيات في ارتفاع بنسبة 120 % مقارنة بخطر احتجاز المصابين بالسلالة الأصلية لفيروس كورونا في ما هناك توقعات بان يبلغ خطر الوفاة بدلتا المتحورة نسبة 137 % في حين من المتوفع أن يبلغ خطر الدخول للعناية المركزة بسبب هذا الفيروس 278 % .وتبين الدراسة أن معظم حالات الوفاة بالمتحور دلتا كانت في صفوف غير الحاصلين على اللقاح مما يستوجب مسؤولية اكبر لتلقيح البلدان مواطنيهم وتطبيق أكثر بآليات مقاومة الإصابة وهي الحفاظ على التباعد الجسدي وارتداء الكمامات وتجنب الأماكن المزدحمة وتأجيل التجمعات الاجتماعية وتوسيع نطاق حصول الدول على اللقاح خاصة لدى الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط .