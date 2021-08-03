سليانة-كوفيد 19: تسجيل 3 وفيات و91 إصابة جديدة

سجلت ولاية سليانة، أمس الإثنين، 3 وفيات ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا” إلى جانب 91 إصابة جديدة، ارتفعت بموجبها الحصيلة الوبائية بالجهة إلى 477 وفاة و13 ألفا و146 إصابة، وفق آخر تحيين صادر عن الادارة الجهوية للصحة بسليانة.

وتتوزع إلاصابات الجديدة، حسب المعتمديات، إلى 28 بالكريب، و20 بقعفور، و14 بسليانة المدينة، و10 ببوعرادة، و9 بالروحية، و5 بمعتمديتي برقو وسيدي بورويس.

ويبلغ حاليا عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 23 حالة من بينها 7 بالانعاش، فيما يبلغ عدد المقيمين بالمستشفيات المحلية 60 مصابا.