قابس-كوفيد19: تسجيل 10 وفيات و171 إصابة جديدة

كشف منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس، حسين جبران، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 10 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” خلال الـ24ساعة الماضية، ارتفع بموجبها عدد الوفيات الناجمة عن الوباء الى 545 وفاة. وأوضح جبران، في تصريح لـ”وات”، أن الادارة الجهوية للصحة بقابس سجّلت، من مجموع 532 تحليل تقص، 171 إصابة جديدة تتوزع الى 75 اصابة بقابس الجنوبية، و33 بقابس المدينة، و23 بوذرف، و18 بمطماطة الجديدة، و9 اصابات بالمطوية، و7 بقابس الغربية و4 بمارث، واصابة واحدة بكل من مطماطة ومنزل الحبيب.

وأضاف أن العدد الجملي لحالات التعافي قد بلغ إلى حد اليوم 17 ألفا و75 شخصا من بين إجمالي 18 ألفا و222 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس “كورونا” المستجد.

وأشار إلى أن العدد الجملي لحالات العدوى النشيطة يبلغ حاليا 1137 حالة تتوزع الى 444 حالة بقابس الجنوبية، و168 بمطماطة، الجديدة، و133 بقابس المدينة، و109 حالات بوذرف، و107 بمارث، و80 حالة بقابس الغربية، و43 بالحامة و25 بالمطوية، و13 بمنزل الحبيب، و8 حالات بمطماطة، و7 بغنوش.

هذا وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس “كورونا” في ولاية قابس 284 اصابة لكل 100 الف ساكن، فيما يبلغ عدد المرضى الذين يتم ايواؤهم بأقسام “كوفيد 19” بمختلف مستشفيات الجهة 77 مريضا، من بينهم 9 مرضى يقيمون بوحدة الانعاش بقسم “كوفيد 19” بالمستشفى الجامعي بقابس.