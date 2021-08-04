إتحاد المرأة يدعو كافة منخرطاته للمساهمة في إنجاح اليوم الوطني للتلقيح

الديوانة تحبط محاولات تهريب عملة أجنبية تقدر بمليون دينار خلال شهر جويلية..

بعد اختفاء المشيشي: هيئة الوقاية من التعذيب تتدخل…

عاجل: نحو التخفيض في أسعار هذه المواد الاستهلاكيّة

إتحاد المرأة يدعو كافة منخرطاته للمساهمة في إنجاح اليوم الوطني للتلقيح

2021/08/04 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

دعا الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ،اليوم الأربعاء،كافة منخرطاته وهياكله الجهوية و المحلية إلى المساهمة في إنجاح اليوم الوطني للتلقيح المزمع تنظيمه يوم 8 أوت الجاري بالدعوة إلى الاقبال على مراكز التلقيح وطالب الاتحاد في بلاغ له، كافة منخرطاته وهياكله الى التجند وتسخير متطوعات في كل مركز للقيام بأعمال التنظيم من الاستقبال و التوجيه والتسجيل داعيا أهل الاختصاص من المتطوعات المشاركة في عملية التلقيح ولفت الاتحاد الوطني للمرأة التونسية الى أن مشاركته في اليوم الوطني للتلقيح المزمع تنظيمه بالتعاون مع وزارة الصحة وباقي الوزارات و القوى الوطنية وكافة مكونات المجتمع المدني وذلك يوم الأحد 8 أوت من أجل المساهمة في القضاء على كوفيد19- والعودة إلى الحياة العادية

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn