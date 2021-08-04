حصول 1182164 شخصا على جرعتين من التلاقيح المضادة لكورونا منذ انطلاق حملة التلاقيح خلال مارس 2021

بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من التلاقيح المضادة لفيروس كورونا 1.182.164 شخصا، في حين ارتفع عدد الأشخاص الذين تحصلوا على جرعة واحدة من التلقيح ضد فيروس كورونا 1.881.294 شخصا، وذلك بحسب آخر تحيين نشرته، اليوم الأربعاء، قاعدة البيانات “إيفاكس” التابعة لوزارة الصحة

وبلغ عدد الأشخاص الذين تمتعوا بلقاح “جونسون أند جونسون” ذو الجرعة الواحدة 144.232 شخصا هذا وبلغ العدد الإجمالي للتلاقيح المستعلمة منذ انطلاق الحملة يوم 13 مارس الماضي إلى حدود أمس الثلاثاء 3 أوت الجاري أكثر من 3 ملاين و63 ألف تلقيح، وفق آخر تحيين لمعطيات هذه المنصة الرقمية

وبحسب قاعدة البيانات ومنصة التسجيل الالكتروني للتلقيح “إيفاكس ” فقد تم اليوم الأربعاء استدعاء 76.666 شخصا لإجراء التلقيح ضد فيروس كورونا، من ضمنهم 56.229 شخصا سيتحصل على الجرعة من التلقيح، و20.437 شخصا سيتمتع بالجرعة الثانية من التلقيح

وتستعد وزارة الصحة بالتعاون مع عديد الوزارات والإدارة العامة للصحة العسكرية وعديد المنظمات والجمعيات والمتطوعين لتنظيم اليوم الوطني للتلقيح يوم الأحد 8 أوت الجاري لفائدة البالغين 40 سنة فما فوق وذلك في 331 من المراكز الجديدة التي تم فتحها إضافة إلى 96 مركز وقع فتحه خلال الحملة الوطنية للتلقيح

وبحسب تصريحات رئيس الحملة الوطنية للتلقيح الهاشمي الوزير فإنه سيقع تطعيم الأشخاص الراغبين في التلقيح يوم 8 أوت الجاري بلقاح “أسترازينيكا

وقال وزير الصحة بالنيابة محمد الطرابلسي خلال اجتماع مشترك أمس مع وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي إن الهدف الاستراتيجي لوزارة الصحة هو تلقيح 50 بالمائة من مجموع السكان، مشيرا إلى توفر كمية تناهز 6 مليون جرعة تلقيح في انتظار قدوم 3 مليون جرعة بحلول موفى شهر سبتمبر المقبل