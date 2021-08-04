الاطاحة بعنصر ارهابي على الحدود الجزائريّة التونسيّة.. وهذه هويّته

تمكنت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 28 جويلية إلى 03 أوت 2021 من القاء القبض على الإرهابي “ب. بن محمد” المدعو “عبد المالك” بالقطاع العملياتي لبرج باجي مختار/ن.ع.6 وفق بلاغ لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية.

والعنصر المذكور كان قد التحق سنة 2017 بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل، وحجز لديه مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف و(03) مخازن ذخيرة مملوءة.

كما كشفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي خلال عملية بحث وتفتيش ببلدية دوار الماء، ولاية الوادي، مخبأ يحتوي على (40) حشوة دافعة خاصة بقذائف المدفعية و(1957) طلقة ذخيرة من مختلف العيارات و(408) مفجر خاص بالألغام والقنابل اليدوية بالإضافة إلى مجموعة أجزاء ومخازن وسلاسل ذخيرة خاصة بأسلحة مختلفة وأجهزة اتصال.