المنستير: الخميس أو الجمعة، انطلاق عمليات التلقيح ضدّ فيروس كورونا في الوسط المهني

تنطلق غدا الخميس أو بعد غد الجمعة على أقصى حد،ّ عمليات التلقيح في الوسط المهني، لتشمل العمّال والعاملات الذين يفوق سنهم الأربعين سنة، وفق ما أفادت به اليوم وكالة تونس أفريقيا للأنباء، المتفقدة العامة لطب الشغل بالمنستير، الدكتورة حنان مزابي.

ويتواصل بالتنسيق مع المؤسسات الصناعية المنتصبة بولاية المنستير إعداد قائمات العمّال الذين ستشملهم عمليات التلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد في الوسط المهني، من بينها قائمتان لأكبر مؤسسات بالجهة من حيث عدد اليد العاملة بها، وهي “سارتاكس” بقصر هلال و”دمكو” بالمكنين، وهي تقريبا جاهزة، حسب مزابي.

ومن ناحيته، أفاد المسؤول عن وحدة طب الشغل بمجمع “سارتاكس” الدكتور عليّ رُورُو، “وات”، بأنّ عملية التلقيح المهني مبرمج انطلاقها اليوم، على أن تتواصل ثلاثة أيام، ووقع إعلام العملة المعنيين منذ يومين، وأنّ مجمع “سارتاكس” للنسيج بقصر هلال بصدد إعداد قائمات العمّال الذين يبلغ عمرهم 40 سنة فما فوق، وعددهم 1500 شخص، وسيقع طرح العمّال الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة والمقدر عددهم بحوالي 180 شخصا وكذلك الذين سبق أن تلقوا جرعة تلقيح ضمن منظومة “ايفاكس” أو وصلتهم ارسالية للتوجه نحو أحد مراكز التلقيح الجهوية لتلقي الجرعة الأولى أو الثانية من التلقيح، وذلك بالتنسيق مع تفقدية طب الشغل والإدارة الجهوية للصحة.

وتوقع أن تنطلق عملية التلقيح غدا الخميس، خاصة أنّه ليس لديهم أي اشكال على مستوى اللوجستيك، وأنّهم جاهزون للانطلاق بمجرد مدّهم بكمية من الجرعات.