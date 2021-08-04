المهدية: تسجيل 6 وفيات و172 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، الأربعاء، 6 وفيات بفيروس كورونا المستجد بمعتمديات المهدية (02) وملولش وسيدي علوان والجم وهبيرة.

وأظهرت نتائج التحاليل الطبية لـ457 عينة، صدرت اليوم، 172 إصابة جديدة بالفيروس، توزعت إلى 60 بالمهدية، و33 بالسواسي، و26 بالشابة، و15 بكل من سيدي علوان وملولش، و11 بقصور الساف، و5 بالجم، و3 ببومرداس، وإصابتين (02) بأولاد الشامخ، وإصابة واحدة بدائرتي هبيرة وشربان.

وتعافى، في المقابل، 39 مصابا، ليرتفع عدد حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 17813 من مجموع 20592 إصابة، منها 596 حالة وفاة و2183 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 2280 مواطنا، اليوم، جرعة تلقيح ضد الفيروس، ليعادل إجمالي المنتفعين بالتطعيم 90728، من بينهم 36469 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.