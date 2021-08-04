نابل: تواصل النسق المرتفع للوفيات جراء كورونا بتسجيل 11 وفاة جديدة مبلغ عنها خلال اليومين الأخيرين

ما تزال ولاية نابل تعرف نسقا مرتفعا للوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد أن كشفت الإدارة الجهوية للصحة في تقريرها اليومي حول متابعة الوضع الوبائي، عن تسجيل 11 وفاة جديدة مبلغ عنها خلال اليوم الأخيرين، موزعة إلى 3 وفيات بالنسبة ليوم 4 أوت و8 وفيات يوم 3 أوت.

وارتفع بذلك إجمالي الوفيات بولاية نابل منذ بداية الجائحة، إلى 1245 حالة.

ويبقى ارتفاع عدد الوفيات مؤشرا مهما على خطورة الوضع الوبائي، رغم تراجع نسبة الإصابة بالفيروس خلال الأيام الأخيرة، خاصة وأن الجهة سجلت بتاريخ 3 أوت، وفق تقرير الإدارة الجهوية للصحة، 152 إصابة جديدة من مجموع 1024 تحليلا أجريت بالمخابر العمومية وبالمخابر والعيادات والصيدليات الخاصة، أي بنسبة تحاليل ايجابية ب15 بالمائة.

وسجلت ولاية نابل، من جهة أخرى، تراجعا هاما في عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة، من 275 مريضا بتاريخ 23 جويلية، إلى 159 مريضا بتاريخ 3 أوت.

ويتواصل بالجهة تسجيل تراجع مؤشر استغلال أسرة الأوكسيجين والإنعاش إلى تحت المائة بالمائة، وفق ما أعلنته الإدارة الجهوية للصحة، التي أشارت إلى أن هذه النسبة كانت في حدود90 بالمائة بالنسبة لأسرة الإنعاش و72 بالمائة بالنسبة لأسرة الأوكسيجين في القطاع العام، و91 بالمائة بالنسبة لأسرة الأوكسيجين و53 بالمائة بالنسبة لأسرة الإنعاش بالقطاع الخاص.

وتراجع في ذات الفترة عدد الحالات النشيطة من 6347 حالة يوم 23 جويلية، إلى 3274 حالة بتاريخ الثلاثاء 3 أوت.